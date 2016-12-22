Песков усомнился во вменяемости автора статьи в NY Daily News об убийстве посла

Автор статьи в New York Daily News, посвященной убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, не достоин отдельного упоминания, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую полностью невменяемых, скажем так — с извращенным пониманием того, что такое хорошо и что такое плохо», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков заметил, что такие люди, как автор статьи, не заслуживают «хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти».

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Статья американского журналиста Герша Кунтцмана (Gersh Kuntzman) была опубликована 20 декабря. Автор, в частности, написал, что «не хочет проливать слез» по Андрею Карлову. И сравнил покушение на российского дипломата с убийством посла Третьего рейха Эрнста фон Рата, застреленного в 1938 году еврейским студентом.

Материал вызвал критику в России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула американского журналиста в глумлении над убитым послом. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что автор публикации «прямым текстом оправдывает и приветствует» данное преступление, а также «героизирует убийцу».

Кунтцман, в свою очередь, заявил, что не призывал к насилию в своей статье.

62-летний Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.