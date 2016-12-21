Автор статьи в NY Daily News об убийстве посла ответил на критику Захаровой

Американский журналист Герш Кунтцман (Gersh Kuntzman) заявил, что не призывал к насилию в своей статье, посвященной убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова и опубликованной в газете New York Daily News. Кунтцмана цитирует ТАСС со ссылкой на его письмо, поступившее в редакцию.

По словам Кунтцмана, после публикации статьи он получил по электронной почте множество сообщений от читателей, которые сочли, что он желал смерти российскому дипломату. В ответ на это журналист заметил, что выступает против любого насилия, а материал был призван напомнить читателям, что правительству России «не следует удивляться тому, что оно получает ответ на причиненную боль и на то, что ведет войну».

«Многие читатели пришли к заключению, что я игнорирую жестокости, совершенные Америкой. Я уверяю вас, что это не так. В последнее время было много терактов на американской территории и убийств за рубежом, которые также меня не удивили», — добавил автор послания.

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Ранее в среду, 21 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью Кунтцмана ксенофобской и оправдывающей действия террориста, расстрелявшего Карлова во время выставки в Галерее современных искусств в Анкаре. Спикер МИД обратила внимание на некорректность сравнения журналистом убийства российского дипломата с убийством посла Третьего рейха Эрнста фон Рата, которого в 1938 году застрелил еврейский студент. Захарова заявила, что МИД будет требовать от New York Daily News извинений.

Карлов был застрелен 22-летним турецким полицейским 19 декабря. Преступник был ликвидирован ответным огнем турецких силовиков.

Сообщалось, что ответственность за покушение взяло на себя объединение исламистских группировок «Джейш аль-Фатх». Однако, по словам сирийского журналиста Кярама аль-Хамада, распространенное СМИ заявления от лица группировки, вероятно, является поддельным.