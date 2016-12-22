Кадыров назвал статью в NY Daily News об убийстве Карлова поддержкой терроризма

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал статью журналиста и писателя Герша Кунтцмана в New York Daily News об убитом в Анкаре российском после Андрее Карлове. В своем Instagram он выразил мнение, что автор публикации «прямым текстом оправдывает и приветствует» данное преступление, а также «героизирует убийцу».

При этом, по его словам, «ни автор пасквиля Кунтцман, ни редактор газеты не чувствуют себя виноватыми». «Это беспрецедентная наглость, отсутствие малейших признаков сострадания человеческому горю, публичная поддержка терроризма», — отметил Кадыров.

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21 декабря материал Кунтцмана раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она обратила внимание на некорректность сравнения журналистом убийства российского дипломата с убийством посла Третьего рейха Эрнста фом Рата, которого в 1938 году застрелил еврейский студент. Спикер МИД также заявила, что ведомство готовится направить главному редактору издания письмо с требованием извиниться за «ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью».

Кунтцман, в свою очередь, заявил, что не призывал к насилию в своей статье. По его словам, материал был призван напомнить читателям, что правительству России «не следует удивляться тому, что оно получает ответ на причиненную боль и на то, что ведет войну». «Многие читатели пришли к заключению, что я игнорирую жестокости, совершенные Америкой. Я уверяю вас, что это не так», — добавил автор статьи.

62-летний Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря во время открытия посвященной России фотовыставки в Галерее современного искусства. Нападавшим оказался 22-летний турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали вскоре после атаки.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 361 УК РФ («Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку»).