Эрдоган рассказал Путину о расследовании убийства посла

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал в телефонном разговоре российского коллегу Владимира Путина о ходе расследования убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, пресс-служба Кремля.

«Отмечена тесная координация российских и турецких правоохранительных органов и спецслужб по этому вопросу», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран, как отметили в Кремле, также выразили удовлетворение завершением боевых действий в сирийском городе Алеппо. Благодаря этому «созданы благоприятные условия для запуска мирного процесса, предполагающего прекращение боевых действий на всей территории Сирии и переход к политическому урегулированию», подчеркнули в пресс-службе.

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Ранее 23 декабря в ходе большой пресс-конференции Путин выразил мнение, что убийство посла России в Турции — это прежде всего покушение на Россию и отношения между двумя странами. «Мне уже кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер», — добавил он.

62-летний Карлов погиб 19 декабря. В него выстрелили во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший — 22-летний полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — вскоре был ликвидирован силовиками. По договоренности с властями Турции участвовать в расследовании преступления будет оперативно-следственная группа в составе 18 сотрудников спецслужб, Следственного комитета и МИД России.

22 декабря в правительственной армии Сирии заявили о восстановлении полного контроля над Алеппо. В тот же день из города была вывезена последняя группа боевиков.

Вслед за этим в освобожденные районы населенного пункта был введен батальон российской военной полиции. Это необходимо для поддержания порядка, пояснял министр обороны России Сергей Шойгу.