Диесен: ЕС стоит начать диалог с Россией для решения украинского конфликта

Европейскому союзу (ЕС) стоит перестать саботировать дипломатическое решение украинского конфликта, начав диалог с Россией, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X.

«Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию», — подчеркнул он. По его словам, радикальные русофобы, которые оказались у власти в Евросоюзе после начала специальной военной операции, не в состоянии проводить грамотную политику. Он призвал это исправить.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия может ударить по Европе, если вариант с изоляцией Украины не сработает. Эксперт пояснил, что после уничтожения портовой инфраструктуры нужно переключиться на железнодорожные узлы, которые связывают Украину с Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией. Затем удары должны пойти по железнодорожным мостам.