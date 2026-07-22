Голая 22-летняя девушка привела полицию к складу оружия

В американском штате Миссисипи задержанная голой за рулем 22-летняя девушка привела полицию к складу оружия. Об этом пишет Daily Star.

12 июля патрульные в городе Эллисвилл заметили на улице внедорожник, который совершал странные маневры на дороге. За рулем оказалась 22-летняя Кейтлин Максвелл. Девушка была полностью обнажена и отказалась пройти тест на алкогольное опьянение. В машине сотрудники полиции нашли марихуану, а также три пистолета Glock и две винтовки AR-15, причем одна из них была переделана под автоматическую стрельбу, что является нарушением федерального закона об оружии.

На допросе Максвелл рассказала, что переделкой оружия занимался ее 24-летний бойфренд Шон Кули — он изготавливал необходимые детали на 3D-принтере. Во время обыска у него дома было изъято еще несколько единиц оружия. Молодых людей заключили в тюрьму. Каждому назначили залог в 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей).

В США действует закон, запрещающий гражданам владеть автоматическим оружием, которое выпущено после 1986 года. Переделка полуавтоматического оружия в автоматическое является серьезным правонарушением. При этом в Миссисипи в 2024 году был принят отдельный закон, который квалифицирует хранение и использование средств для переделки оружия в автоматическое как тяжкое преступление.

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