Последняя группа боевиков покинула Алеппо

Колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо. Об этом РИА Новости в четверг, 22 декабря, сообщил источник в штабе боевых операций.

«Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии», — пояснил собеседник агентства.

Армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен. «Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо», — сообщается в заявлении.

«Эта победа доказала возможность сирийской армии и ее союзников выиграть битву с террористическими группировками и стала началом нового этапа по выдворению террора со всей территории Сирийской Арабской Республики», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что последняя автоколонна, сформированная из 15 машин и четырех автобусов, начала выдвигаться из восточного Алеппо.

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем правительственных войск.

В середине декабря 2016 года армия Сирии вернула себе контроль над городом. В общей сложности из кварталов, которые контролировали террористы, вывезены 9,5 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи боевиков.