Путин указал Асаду на главную задачу после освобождения Алеппо

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Российский лидер поздравил своего собеседника с окончанием операции по освобождению города Алеппо от боевиков, сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в коммюнике, Путин подчеркнул, что теперь главная задача — сосредоточить усилия на вопросах, касающихся продвижения мирного урегулирования, в частности, путем заключения соглашения о комплексном разрешении сирийского кризиса.

22 декабря в правительственной армии Сирии подтвердили, что контроль над Алеппо полностью восстановлен. В тот же день из города была вывезена последняя группа боевиков.

Вслед за этим в освобожденные районы населенного пункта был введен батальон российской военной полиции. Это необходимо для поддержания порядка, пояснял министр обороны России Сергей Шойгу.

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем правительственных войск. В середине декабря 2016 года армия вернула себе контроль над городом. В общей сложности из кварталов, которые контролировали террористы, вывезены 9,5 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи боевиков.