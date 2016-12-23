Шойгу доложил Путину о завершении операции в Алеппо

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным доложил о завершении военной операции в Алеппо. Об этом сообщает в пятницу, 23 декабря, «Интерфакс».

Министр обороны сообщил, что вывод боевиков из города завершен. «Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии», — рассказал Шойгу.

Путин отметил, что освобождение Алеппо от радикальных элементов, «является важнейшей составляющей полной нормализации в Сирии и (...) в регионе в целом».

22 декабря сообщалось, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо. Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.

Алеппо — один из крупнейших городов Сирии. В 2012 году его восточную часть захватили исламистские и повстанческие группировки, а западная осталась под контролем правительственных войск.

В середине декабря 2016 года армия вернула себе контроль над городом. В общей сложности из кварталов, которые контролировали террористы, вывезены 9,5 тысячи человек, в том числе 4,5 тысячи боевиков.