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02:39, 22 июля 2026Мир

Трамп решил отменить соглашения о неразглашении данных об НЛО

Трамп поручил федеральным ведомствам отменить соглашения о неразглашении данных об НЛО
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп решил отменить ранее подписанные соглашения о неразглашении данных о неопознанных летательных объектах (НЛО). Об этом пишет Fox News Digital со ссылкой на источники в администрации.

В материале подчеркивается, что отмена коснется только бывших государственных служащих и подрядчиков, которые могут поделиться информацией для расследований неопознанных явлений.

Соответственно, бывшие сотрудники теперь могут обращаться в Управление по разрешению аномалий во всех средах (AARO) или президентскую рабочую группу PURSUE без риска нарушить прежние NDA.

Данное решение американского лидера нацелено на устранение препятствий для потенциальных свидетелей НЛО, которые могли бы молчать из-за юридических последствий.

Ранее Международная академия астронавтики запретила землянам отвечать инопланетянам и посылать какие-либо сигналы неопознанным летающим объектам (НЛО).

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