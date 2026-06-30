Землянам запретили отвечать инопланетянам и посылать сигналы НЛО

Международная академия астронавтики запретила землянам отвечать инопланетянам

Международная академия астронавтики запретила землянам отвечать инопланетянам и посылать какие-либо сигналы неопознанным летающим объектам (НЛО). Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте академии.

Правила поиска внеземного разума (SETI) были обновлены впервые с 2010 года. В случае если сигнал будет подтвержден, решение о том, что и как отвечать, будут принимать только через Организацию Объединенных Наций (ООН).

По протоколу, при обнаружении инопланетян требуется направить официальный отчет в ряд международных организаций.

Ранее Омский планетарий поделился кадрами необычного неопознанного летающего объекта (НЛО).