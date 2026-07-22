Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:14, 22 июля 2026Бывший СССР

Одной стране выставят счет за неуплаченные взносы в бюджет СНГ

Лебедев: Молдавии будет выставлен счет за неуплаченные взносы в бюджет СНГ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Дудо / РИА Новости

Молдавия на протяжении нескольких лет не платила взносы в единый бюджет Содружества Независимых Государств (СНГ), при выходе из содружества ей будет выставлен счет по задолженности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, эксперты уже определили, сколько Молдавия должна компенсировать.

«Что касается уплаты взносов, то это право Молдовы. Будем надеяться, что они поступят нормально», — подчеркнул Лебедев.

Ранее же бывший депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер заявила о том, что Кишинев вместо прагматичной дипломатии и восстановления экономических связей с СНГ и Россией выбирает конфронтацию с Москвой ради мечты стать частью Европейского союза (ЕС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский назначил главкомом ВСУ Михаила Драпатого. Что известно о новом главнокомандующем украинской армии?
    Озвучено новое карьерное предложение для экс-министра обороны Украины
    Российские «Герани» ударили по важной подстанции в Сумской области
    На Западе заявили о необходимости начать диалог с Россией
    Голая 22-летняя девушка привела полицию к складу оружия
    Россиянка описала поход в ресторан Мексики фразой «стоит такой пир две тысячи рублей»
    Одной стране выставят счет за неуплаченные взносы в бюджет СНГ
    Посетители стриптиз-клубов вспомнили о самых неприятных инцидентах
    Лантратова высказалась об ударах ВСУ по мирным россиянам
    Трамп решил отменить соглашения о неразглашении данных об НЛО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok