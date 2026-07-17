Таубер: Молдавия идет на конфронтацию с Россией ради мечты вступить в ЕС

Власти Молдавии отказываются от восстановления связей с Россией ради вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом заявила бывший депутат молдавского парламента от блока «Победа» Марина Таубер, передает РИА Новости.

По ее словам, Кишинев вместо прагматичной дипломатии и восстановления экономических связей с СНГ и Россией выбирает конфронтацию с Москвой ради мечты стать частью объединения. Таубер также пристыдила молдавских политиков за поддержку санкций в отношении России, которую они выдают за достижение.

Ранее, во вторник, 14 июля, ЕС начал переговоры о приеме Молдавии в объединение по второму из шести переговорных кластеров.