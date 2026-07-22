Озвучено новое карьерное предложение для экс-министра обороны Украины

Железняк: Федоров станет вице-премьером по военным технологиям или советником Зеленского

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров получит новое карьерное предложение — либо стать вице-премьером республики по военным технологиям, либо советником президента Владимира Зеленского по тому же вопросу. Такие варианты озвучил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Насколько мне известно, такое предложение пока не получило положительного одобрения», — отметил украинский нардеп.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предложит Федорову новую должность в правительстве. Речь идет о «достойной позиции во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую» страны. Других подробностей пока не приводилось.