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03:53, 22 июля 2026 (обновлено: 03:57, 22 июля 2026)Бывший СССР

Озвучено новое карьерное предложение для экс-министра обороны Украины

Железняк: Федоров станет вице-премьером по военным технологиям или советником Зеленского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров получит новое карьерное предложение — либо стать вице-премьером республики по военным технологиям, либо советником президента Владимира Зеленского по тому же вопросу. Такие варианты озвучил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Насколько мне известно, такое предложение пока не получило положительного одобрения», — отметил украинский нардеп.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предложит Федорову новую должность в правительстве. Речь идет о «достойной позиции во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую» страны. Других подробностей пока не приводилось.

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