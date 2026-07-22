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Забота о себе
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03:00, 22 июля 2026Забота о себе

Посетители стриптиз-клубов вспомнили о самых неприятных инцидентах

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Peter Andrews / Reuters

Посетители стриптиз-клубов вспомнили о самых неприятных инцидентах, случившихся с ними в этих заведениях. Своим опытом они поделились на Reddit.

Один из пользователей пожаловался на то, что стриптизерша испортила одежду его приятеля.

Танцовщица стянула с моего приятеля футболку и подтерлась ей во время танца. Охрана заставила его снова надеть футболку, потому что сидеть полуобнаженным нельзя. Как же воняло

FastTodayпользователь Reddit

Еще один рассказал, что стал свидетелем несчастного случая, который произошел со стриптизершей.

Она забралась на шест, потеряла хватку и упала головой вниз, тело начало подергиваться. Когда коллеги бросились ей на помощь, охранники очистили помещение. Так и не узнал, что с ней случилось, и больше никогда туда не возвращался. Несколько лет спустя заведение закрыли и снесли бульдозерами

Emergency-Big-1503пользователь Reddit
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Другого мужчину неприятно удивила невозмутимость стриптизерши в пикантной ситуации.

Девушка выпустила газы мне в лицо. Полностью обнаженная. Я видел, как ее анус открывался и закрывался. Но продолжала вести себя как ни в чем не бывало. Профессионалка

DaT1FAtGuYпользователь Reddit

Ранее люди, в доме у которых гости вели себя отвратительно, рассказали истории, запомнившиеся им больше всего. Один пользователь вспомнил о поступке тетушки — сестры-близнеца своей матери.

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