Лантратова высказалась об ударах ВСУ по мирным россиянам

Лантратова: ВСУ избрали тактику ежедневных ударов по мирным жителям

Вооруженные силы Украины (ВСУ) избрали тактику ежедневных целенаправленных ударов по мирным жителям, в том числе детям. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в беседе с ТАСС.

«Сейчас, если вы посмотрите тактику, которую избрали с той стороны, это каждодневные атаки просто на мирных жителей, на детские площадки, на автобусы с детьми», — высказалась Лантратова.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Белгородской области. Пять человек стали жертвами удара, еще 27 пассажиров пострадали.