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19:17, 20 июля 2026Россия

Появились подробности о попавших под удар в Белгородской области пассажирах автобуса

Белгородский Минздрав: Трое раненых при ударе ВСУ по автобусу — в тяжелом состоянии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Трое пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу находятся в тяжелом состоянии. ОБ этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова, чьи слова приводит региональный оперштаб.

«Большинство раненых направлены в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для спасения их жизней», — говорится в сообщении.

По словам Крыловой, число пострадавших выросло до 27. Ранее сообщалось, что ранения получили 25 пассажиров.

Атака беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области произошла 20 июля. Жертвами атаки стали пять человек.

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