Появились подробности о попавших под удар в Белгородской области пассажирах автобуса

Трое пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу находятся в тяжелом состоянии. ОБ этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова, чьи слова приводит региональный оперштаб.
«Большинство раненых направлены в областную клиническую больницу Святителя Иоасафа. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное для спасения их жизней», — говорится в сообщении.
По словам Крыловой, число пострадавших выросло до 27. Ранее сообщалось, что ранения получили 25 пассажиров.
Атака беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в Белгородской области произошла 20 июля. Жертвами атаки стали пять человек.