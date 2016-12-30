Путин и Назарбаев обсудили площадку для переговоров по Сирии

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с коллегой из Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы проведения в Астане переговоров по Сирии. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран поговорили также об итогах саммитов Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые состоялись в Санкт-Петербурге в начале недели.

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29 декабря Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Российский лидер отметил, что «достигнутые соглашения хрупкие и требуют особого внимания.