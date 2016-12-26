Путин рассказал о шагах по урегулированию ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин проинформировал коллег по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) о шагах по урегулированию сирийского конфликта. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал генеральный секретарь организации Николай Бордюжа, передает РИА Новости.

На саммите, который проходит в Санкт-Петербурге, глава государства, в частности, рассказал о взаимодействии с Турцией и Ираном по вопросу стабилизации ситуации в Сирии.

Кроме того, на заседании обсуждалось ухудшение ситуации в Афганистане и на таджикско-афганской границе. Участники саммита предлагали варианты помощи Таджикистану для стабилизации ситуации на границе.

Бордюжа отметил, что страны-члены ОДКБ поручили оценить вновь возникшие угрозы, а также сформировать предложения по их нейтрализации.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не сможет присутствовать на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ в Петербурге. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что это не помешает обсудить вопросы, связанные с интеграцией.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана в 1992 году странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Целью государств-участников является предотвращение вооруженных конфликтов, обеспечение международной безопасности и стабильности .