Песков прокомментировал отсутствие Лукашенко на саммитах ЕАЭС и ОДКБ

Отсутствие белорусского президента Александра Лукашенко на саммитах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ОДКБ в Санкт-Петербурге не помешает обсуждать вопросы, связанные интеграцией. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в понедельник, 26 декабря.

«Еще раз повторяю, все документы, которые сегодня будут подписываться, они ранее были полностью согласованы в ходе коллегии с нашими белорусскими партнерами. И подписанные документы далее просто будут направлены в Минск с тем, чтобы Александр Григорьевич смог их там подписать», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что белорусские коллеги заранее предупредили о том, что Лукашенко не сможет принять участие в саммитах, пишет ТАСС. Песков также не согласился с мнением, что белорусский лидер якобы «манкирует» своим участием во встречах.

«Белоруссия была, есть и продолжает оставаться нашим ближайшим союзником и партнером», — отметил представитель Кремля.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создана в 1992 году странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Целью государств-участников является предотвращение вооруженных конфликтов, обеспечение международной безопасности и стабильности.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.

