Кремль оценил солидарность Белоруссии с Россией в трауре

Москва высоко ценит тот факт, что Белоруссия скорбит вместе с россиянами по погибшим в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ в Сочи. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС в понедельник, 26 декабря.

«Это очень важно и лишний раз свидетельствует об уровне наших отношений, нашего Союза», — сказал Песков.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко объявил 26 декабря днем траура и поручил приспустить государственные флаги над зданиями госучреждений по всей стране в знак солидарности и скорби в связи с произошедшей в России трагедии. Кроме того, ограничено проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

«В эту трудную минуту мы рядом, полностью разделяя это страшное горе», — говорится в соболезновании, которое Лукашенко направил президенту России Владимиру Путину.

Ранее в понедельник в Минтрансе сообщили, что к катастрофе могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. Теракт не является основной версией.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших.

Глава Минтранса Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию произошедшего, уточнил, что поисково-спасательная операция в районе катастрофы будет длиться столько, сколько необходимо.