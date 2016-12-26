Краснодарский губернатор поведал о попытках найти выживших пассажиров Ту-154

Жители Сочи в первые часы после катастрофы военного самолета Ту-154, упавшего в море в воскресенье, на личных катерах вышли в море в надежде найти выживших. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает ТАСС в понедельник, 26 декабря.

«Как только стало известно о трагедии, местные жители стали выходить в море, чтобы попытаться спасти пассажиров», — отметил глава региона.

Среди горожан и сейчас много желающих принять участие в поисковой операции, однако в ней задействовано достаточно профессионалов, отметил Кондратьев. Он также выразил надежду, что удастся оперативно найти останки погибших.

Губернатор распорядился выплатить миллион рублей семье уроженца Краснодарского края, вокалиста ансамбля имени Александрова, погибшего в катастрофе, сообщается на сайте администрации региона.

Ранее в понедельник в Минтрансе заявили, что к катастрофе могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. Теракт не является основной версией.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, а также исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.