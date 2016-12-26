Ройзман даст имя Доктора Лизы екатеринбургскому хоспису

Центр паллиативной помощи в Екатеринбурге назовут в честь исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, погибшей в катастрофе самолета Ту-154. С соответствующим предложением выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, сообщается на сайте гордумы в понедельник, 26 декабря.

«В каждой трудной ситуации можно было к ней обратиться. Лиза была очень добрым, светлым человеком», — отметил Ройзман.

По его словам, Глинка помогала открыть центр паллиативной помощи, который планируется назвать в ее честь. Фонд «Справедливая помощь» собрал часть средств на оснащение хосписа, сама Доктор Лиза приезжала в Екатеринбург на его открытие.

Память участников ансамбля имени Александрова, погибших в катастрофе, планируется увековечить в Сербии. В их честь будет назван один из парков, сообщил посол республики в России Славенко Терзич Национальной службе новостей (НСН).

Ранее в понедельник глава президентского совета по содействию развития гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что Елизавета Глинка в будущем может быть канонизирована.

Министр обороны России Сергей Шойгу решил присвоить одному из военно-медицинских учреждений ее имя. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в честь Доктора Лизы будет названа республиканская детская клиническая больница в Грозном.

Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны России, потерпевшего катастрофу под Сочи 25 декабря. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также журналисты.

Первое в уральском городе отделение паллиативной помощи при городской клинической больнице №2 открылось в июле этого года.

