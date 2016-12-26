Шойгу решил присвоить имя Доктора Лизы одному из военно-медицинских учреждений

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение присвоить одному из военно-медицинских учреждений имя исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки (известной как Доктор Лиза), погибшей при крушении Ту-154. Об этом, как передает РИА Новости, сказал журналистам первый заместитель Минобороны России Руслан Цаликов.

«Гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» был отправлен другим бортом. Он находится уже в аэропорту Хмеймим. Конечно, дело Елизаветы Глинки мы доведем до конца», — сказал он.

Цаликов напомнил, что это была не первая поездка Глинки в Сирию.

Ранее Глава Совета при президенте по содействию развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов предложил увековечить память Глинки. «Она была человеком абсолютно уникальным. Это был действительно ангел добродетели, который спустился к нам на землю, чтобы делать людям добро. Это была ее миссия», — заявил он.

Глинка была среди пассажиров Ту-154 Минобороны, потерпевшего катастрофу под Сочи. Самолет, следовавший в сирийскую Латакию, пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря. Воздушное судно упало практически сразу после взлета.

Всего на борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.