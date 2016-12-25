Подтверждена гибель Доктора Лизы

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была на борту потерпевшего авиакатастрофу Ту-154 Министерства обороны России, она погибла. Об этом сообщил в воскресенье, 25 декабря, ее муж, адвокат Глеб Глинка, передает «Сноб».

«Да, была», — ответил он на вопрос, находилась ли Доктор Лиза на борту самолета в момент крушения.

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На сайте фонда «Справедливая помощь» сообщается, что она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Ранее на сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке. Также сообщалось, что она значится в списках пассажиров лайнера, но это не было подтверждено.

Глинка — известный российский филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Основная сфера ее деятельности —помощь пострадавшим в военных конфликтах, в том числе детям.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

На борту самолета, по данным Минобороны, находились 92 человека. Ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»).