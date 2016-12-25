Путин выразил соболезнования родным погибших в катастрофе самолета Минобороны

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе Ту-154 Министерства обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Кремля.

На борту самолета, разбившегося при вылете из Сочи в сторону сирийского города Латакия, находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. В числе погибших — летевшие поздравлять российских военнослужащих в Сирии с Новым годом артисты ансамбля имени Александрова.

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Помимо военных и артистов, в Сирию летели съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала, и сопровождавшие их военные. Кроме того, по имеющимся сведениям, в списке пассажиров числится Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, однако точных данных, была ли она в действительности на борту лайнера — нет.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.