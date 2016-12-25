Разбившийся под Сочи Ту-154 был построен в 1983 году

Упавший в Черное море самолет Минобороны относился к типу Ту-154Б-2 с бортовым номером RA-85572. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Согласно реестру воздушных судов типа Ту-154, опубликованному сайтом Russianplanes.net, эта машина относилась к авиапредприятию Минобороны «223-й летный отряд».

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Самолет построен в Самаре, передан в эксплуатацию 12 мая 1983 года. Все время службы машина эксплуатировалась в ВВС СССР и России, за исключением 1994-1996 года, когда ее передавали в лизинг авиакомпании «Корсар» (закрыта в 1998 году).

Назначенный ресурс машины по времени эксплуатации (продленный) — 35 лет, истекал в 2018 году. По количеству налетанных часов к 2008 году ресурс был выработан только на 8,6 процента (5156 из 60 000 часов).

«Самолет перед вылетом прошел все плановые проверки и был исправен. Никаких претензий к техническому состоянию воздушного судна перед вылетом не было», — сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов.