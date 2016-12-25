Первый канал назвал имена летевших на Ту-154 журналистов

Среди сотрудников Первого канала, находившихся на борту упавшего в Черном море военного самолета Ту-154, были корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе канала.

На борту также находилась съемочная группа «Звезды» в составе трех человек, говорится в сообщении на сайте телеканала.

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По данным МЧС, обломки Ту-154, пропавшего с радаров вблизи Сочи, найдены в акватории Черного моря в 1,5 километрах от берега. Они находятся на глубине 50-70 метров. «В 5,5 километрах — найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — рассказали спасатели.

По сведениям Минобороны, на борту исчезнувшего с радаров Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего там был 91 человек: 8 членов экипажа и 83 пассажира. Самолет направлялся на авиабазу Хмеймим в Сирии.