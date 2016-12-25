На борту пропавшего самолета Минобороны вылетели музыканты ансамбля Александрова

На борту самолета, который пропал с экранов радаров после вылета из Сочи, находится 91 человек: 8 членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты и пресса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На борту находятся артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», — уточнил источник ТАСС.

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К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее источник рассказал, что лайнер, предварительно, должен был лететь в сирийскую Латакию.

Военный самолет Ту-154 исчез с экранов радаров после вылета из Сочи. Борт пропал через 20 минут после взлета. «В 05:20 он вылетел, не вышел на связь в 05:40», — уточнили в силовых структурах. В Росавиации уже заявили, что пропавший лайнер не является гражданским.

