Самолет Минобороны пропал с экранов радаров при вылете из Сочи

Самолет Министерства обороны России Ту-154 пропал с экранов радаров после вылета из Сочи. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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По его словам, на борту находятся около 100 человек. «Сейчас организованы поиски самолета», — уточнил источник. В тоже время по информации РИА Новости, в самолете находились 70 человек.

В Росавиации уже заявили, что пропавший лайнер не является гражданским.

19 декабря самолет Ил-18 вылетел из Кольцово (Екатеринбург) в Тикси. На борту находились семь членов экипажа и 32 офицера, направленных по ротации в регион. Самолет совершил аварийную посадку в 27 километрах от Тикси и развалился на три части. Все находившиеся на борту живы, однако 16 человек получили тяжелые травмы. В качестве причин катастрофы рассматриваются ошибка пилотирования и метеоусловия.