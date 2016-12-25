Источник сообщил о сирийском маршруте пропавшего с радаров в Сочи самолета

Самолет Минобороны России, который пропал с экранов радаров при вылете из Сочи, предварительно, должен был направиться в Сирию. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«Самолет Минобороны, пропавший с экранов радаров при вылете из Сочи, по предварительным данным, должен был лететь в сирийскую Латакию», — сказал собеседник агентства.

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Как уточнил источник, самолет пропал через 20 минут после взлета. «В 5:20 он вылетел, не вышел на связь в 5:40», — сообщил он.

Ранее стало известно, что военный самолет Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи. По различным данным, на борту находятся от 70 до 100 человек. «Сейчас организованы поиски самолета», — уточнили в экстренных службах региона. В Росавиации уже заявили, что пропавший лайнер не является гражданским.