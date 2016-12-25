По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело

По факту падения самолета Ту-154 Минобороны России возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»). Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета России, поступившем в «Ленту.ру».

Дело находится в производстве военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону. Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета по Южному военному округу.

«Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», — сообщает ведомство.

Военный самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

На борту воздушного судна находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять российских журналистов, представителей «Первого канала» и «Звезды».

Позже в Черном море были обнаружены обломки пропавшего самолета. В 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. Они лежат на глубине 50-70 метров. В 5,5 километрах найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.