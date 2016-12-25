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Источник назвал возможные причины падения Ту-154

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Продолжение: Путину доложили об исчезновении с радаров самолета Минобороны

По предварительным данным, причиной крушения военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что самолет предположительно упал в горах Краснодарского края.

Военный самолет пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки.

Сообщалось, что Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию. На его борту восемь членов экипажа и 83 пассажира. Минобороны уточнило, что в их числе летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе «Хмеймим» артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять представителей российских СМИ — «Первого канала» и «Звезды».

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