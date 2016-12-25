Путину доложили об исчезновении с радаров самолета Минобороны

Президенту России Владимиру Путину доложили об исчезновении с радаров самолета Министерства обороны России. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы», — заявил он.

На борту, как сообщалось ранее, находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Эту информацию подтвердили в оборонном ведомстве.

«На борту находились военнослужащие Вооруженных сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим (Сирия) артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ», — уточнили в пресс-службе.

Материалы по теме Катастрофа Ту-154 Все, что известно о крушении самолета над Черным морем: хроника

Военный самолет пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Сообщалось, что Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.