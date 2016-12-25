Вертолет вылетел из Сочи в район поиска пропавшего Ту-154

В район поиска самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Сочи вылетел вертолет Ми-8, в готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. В Черном море поиск ведут семь морских судов.

Министр обороны России Сергей Шойгу проводит по видеосвязи совещание с руководством Вооруженных Сил по организации поисково-спасательных мероприятий.

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах.

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Военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Сообщалось, что воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

На борту находился 91 человек: восемь членов экипажа и 83 пассажира, в их числе музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и девять российских журналистов, представителей «Первого канала» и «Звезды».

По предварительным данным, причиной падения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования.

