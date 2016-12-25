На борту исчезнувшего Ту-154 были журналисты Первого канала и «Звезды»

Среди девяти журналистов, находившихся на борту пропавшего с радаров вблизи Сочи военного самолета Ту-154, были репортеры Первого канала и «Звезды». Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Корреспондент «России 24» также распространил данные о том, что на борту находились журналисты «Звезды», пишет «Интерфакс».

В пресс-службе «Звезды» на просьбу РИА Новости о каком-либо комментарии ответили отказом.

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По сведениям Минобороны, на борту исчезнувшего с радаров Ту-154 находились российские военнослужащие, летевшие на авиабазу Хмеймим в Сирии артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего в самолете был 91 человек: 8 членов экипажа и 83 пассажира.

Военное ведомство пока не подтверждает падение самолета. В силовых структурах сообщали, что метка Ту-154 пропала с радаров спустя 20 минут после вылета из Сочи. Предположительно, самолет упал в горной части Краснодарского края.