Минобороны уточнило данные по находившимся на борту Ту-154 пассажирам

По уточненным данным, на борту упавшего в Черном море Ту-154 находились 92 человека, а не 91, как сообщалось ранее, передает ТАСС.

«На борту самолета было восемь членов экипажа и 84 пассажира», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий.

Среди пассажиров самолета были музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим, и российские журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ.

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Военный самолет Ту-154 пропал с экранов радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

Позднее в Черном море были обнаружены обломки пропавшего самолета. В 1,5 километрах от берега обнаружены фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. Они лежат на глубине 50-70 метров. В 5,5 километрах найдено маслянистое пятно. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета.

По факту падения самолета возбуждено уголовное дело по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия»).