СПЧ распространил некролог Доктору Лизе

На сайте Совета по правам человека при президенте России появился некролог, посвященный Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза. На данный момент ресурс недоступен, но текст опубликовало РИА Новости. Также с его фрагментами можно ознакомиться на страницах СПЧ в социальных сетях.

«Разум отказывается понимать, что ее больше нет с нами. Сердце отказывается в это верить… Мы знали, что она должна была лететь в Сирию, на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии», — цитирует агентство главу СПЧ Михаила Федотова.

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», — отмечает он.

Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», значится в списке пассажиров военного самолета Ту-154, разбившегося 25 декабря в Черном море.