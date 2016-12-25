Песков и глава СПЧ затруднились прояснить судьбу Доктора Лизы

Сведений о том, что в разбившемся Ту-154 летела Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Непонятно. Пока ждем уточненных списков пассажиров», — сказал он.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов также пояснил, что не обладает достоверными данными о судьбе Глинки. «У меня пока нет никакой информации, могу сказать только то, что я очень обеспокоен этой трагедией. Гибель людей, которые находились в этом самолете, это страшная трагедия, и я надеюсь, что удастся найти выживших», — заявил он.

Елизавета Глинка, более известная как доктор Лиза, не летела на борту разбившегося ТУ-154, сообщил источник в ее окружении. По его словам, она летела на данном самолете из Москвы в Сочи, однако в Сирию она не направлялась.

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Глинка — известный российский филантроп, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Основная сфера ее деятельности —помощь пострадавшим в военных конфликтах, в том числе детям.

Военный самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 25 декабря, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова, и девять российских журналистов. Министерство обороны опубликовало поименный список пассажиров и членов экипжа Ту-154.

Позднее в Черном море были обнаружены обломки пропавшего самолета. По предварительным сведениям, причиной падения стала техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».