Глава МИД ФРГ призвал защитить границы Евросоюза от наплыва мигрантов

Глава МИД ФРГ Вадефуль из-за наплыва мигрантов в Сеуте призвал ЕК защищать границы ЕС

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль призвал Еврокомиссию (ЕК) отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза (ЕС) из-за наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута. Об этом сообщает Bild.

В публикации говорится о том, что глава МИД ФРГ призвал Еврокомиссию отдать наивысший приоритет защите внешних границ. Кроме того, он заявил, что для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко.

Ранее сообщалось, что Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте.