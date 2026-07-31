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19:59, 31 июля 2026 (обновлено: 20:04, 31 июля 2026)Мир

Франция разместила военных и самолеты на границе с Испанией

Макрон: Франция разместила военных и самолеты на границе с Испанией из-за кризиса в Сеуте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Франция разместила военных, самолеты и дроны на границе с Испанией на фоне миграционного кризиса в городе-анклаве Сеуте. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон на своей странице в социальной сети X.

«[На границе] развернуты четыре подразделения сил быстрого реагирования, самолеты и беспилотники», — написал он.

По словам президента Франции, он также связался с премьер-министром Испании Педро Санчесом, чтобы выразить солидарность с Мадридом и предложить любую необходимую помощь.

Ранее Италия в одностороннем порядке приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией. Руководство страны приняло такое решение из-за массового потока мигрантов из Марокко.

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