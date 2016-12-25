Источник сообщил об отработке версии теракта на борту Ту-154

Среди возможных причин катастрофы самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны РФ близ Сочи рассматривается террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в российских силовых структурах. Спецслужбы проверяют людей, которые могли иметь доступ к самолету в аэропорту вылета и в Сочи.

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«Вероятность теракта — это версия. Она не может быть подтверждена или опровергнута до получения информации с бортовых самописцев, но она рассматривается», — отметил собеседник редакции.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что предполетный досмотр на рейсах военных бортов не всегда отличается тщательностью, характерной для служб авиационной безопасности гражданских аэропортов. «Все свои. Это временами расхолаживает», — добавил он.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря, после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно направлялось в сирийскую Латакию. Машина упала на седьмой минуте после взлета, приблизительно в пяти километрах от побережья.

По уточненным данным, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, в их числе 68 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и девять российских журналистов.