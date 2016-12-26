Установлено предполагаемое место столкновения Ту-154 с водой

Поисково-спасательные службы установили предполагаемое место столкновения самолета Ту-154 Минобороны с поверхностью воды в акватории Черного моря. Об этом в понедельник, 26 декабря, ТАСС сообщил источник в оперативном штабе.

По его словам, это место находится на расстоянии шесть километров от взлетной полосы, в данном районе достаточно большие глубины. «Там могут находиться крупные части фюзеляжа самолета», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в понедельник главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что Минобороны рассчитывает 26 декабря определить местонахождение Ту-154.

Как передает «Интерфакс», генерал-полковник добавил, что черные ящики находятся в киле. «При обнаружении самолета на дне моря обязательно будут подняты накопители информации (...). Я уверен, что именно киль меньше всего пострадал, потому что касание было нижней частью и фюзеляжем», — сказал он.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.

На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты Первого канала, «Звезды» и НТВ, военнослужащие и еще несколько человек, включая исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку (известную как Доктор Лиза) и главу департамента культуры министерства обороны Антона Губанкова.

К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших. К катастрофе могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования.