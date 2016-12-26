СМИ сообщили об обнаружении новых фрагментов самолета Ту-154

Поисковая группа МЧС обнаружила на дне Черного моря обломки. Предположительно, речь идет о фрагментах самолета Ту-154 министерства обороны. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Группа водолазов МЧС обнаружила обломки на дне Черного моря в миле от берега на полосе в 400 метров на глубине 25 метров», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, часть фрагментов уже поднята.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщает, что навигационные приборы одного из поисковых судов зафиксировали на дне крупный объект, очертания которого напоминают фюзеляж лайнера. Он глубоко погружен в ил, в настоящее время водолазы снаряжаются для исследования.

Ранее 26 декабря сообщалось, что установлено место предполагаемого столкновения самолета с водой, это участок моря в шести километрах от взлетной полосы.

Самолет Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, вылетел из подмосковного Чкаловского и приземлился в Сочи для дозаправки. Вскоре после вылета из этого города воздушный борт, направлявшийся в Латакию (Сирия), упал. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова во главе с руководителем Валерием Халиловым, журналисты (три съемочные группы — Первого канала, «Звезды» и НТВ), военнослужащие и еще несколько человек, в том числе исполнительный директор благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и глава департамента культуры министерства обороны Антон Губанков.

К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших. Причиной катастрофы могли стать неудовлетворительное техническое состояние борта или ошибка пилотирования.