МЧС отчиталось о работе за прошедший день на месте катастрофы под Сочи

МЧС России нарастило группировку водолазов в районе крушения самолета Ту-154 в районе Сочи. Об этом РИА Новости сообщили в Южном региональном центре МЧС.

Всего в поисковой операции задействованы более трех тысяч человек и свыше 200 единиц техники — силы и средства МЧС России, Минобороны, Росавиации, Росморречфлота, Пограничного управления ФСБ, Минздрава, правоохранительных органов и органов государственной власти Краснодарского края.

В районе обнаружения обломков работают специалисты Южного поисково-спасательного отряда МЧС, а также «Центроспаса» и Центра «Лидер», которые прибыли в Сочи. Они доставили к месту крушения самолета специализированное оборудование для проведения глубоководных работ, а также роботехнические комплексы, гидролокаторы бокового обзора и беспилотники.

В работах на месте крушения задействовано 10 судов МЧС, часть которых оснащена гидроакустическим оборудованием. Кроме того, увеличена группировка водолазов с глубоководными аппаратами «Фалькон».

Катера Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам обследовали более 100 квадратных километров в акватории Черного моря. Авиация обследовала более 240 квадратных километров. В авиационную группу, привлекаемую к проведению поисковой операции, входят семь самолетов, 12 вертолетов и 20 беспилотников. Наземные поисковые группы проводят обследование береговой линии. Ими обследовано свыше 10 километров побережья.

Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с экранов радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где прошел заправку. Самолет, направлявшийся в сирийскую Латакию, упал вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.