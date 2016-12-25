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Бывший бэк-вокалист группы «Любэ» летел на борту разбившегося Ту-154

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На борту Ту-154, разбившемся в районе Сочи, в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы «Любэ». Об этом в воскресенье, 25 декабря, рассказал РИА Новости руководитель «Центра имени Игоря Матвиенко» Андрей Лукинов.

«На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени», — сказал Лукинов.

По словам собеседника агентства, с хором имени Александрова группа «Любэ» часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре — тогда они записали гимн Сухопутных войск.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с экранов радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где прошел заправку. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно.

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