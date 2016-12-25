Источник рассказал об отношении следствия к версии о теракте на борту Ту-154

Версия теракта при расследовании крушения самолета Ту-154 в районе Сочи как основная не рассматривается, сообщил ТАСС источник в спецслужбах.

По его словам, самолет вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись. «Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было», — пояснил собеседник агентства.

Источник также рассказал, что после прилета в Адлер самолет был взят под охрану. На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки.

«Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом», — добавил он.

Таким образом, «на данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности, и следствие не рассматривают эту версию как основную», подчеркнул представитель спецслужб.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны России (бортовой номер RA-85572) пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным Минобороны, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 будет продолжаться круглосуточно.