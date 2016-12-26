Установлено отсутствие связи между вспышкой над Черным морем и падением Ту-154

Вспышка над Черным морем около Сочи, снятая камерами видеонаблюдения рано утром 25 декабря, не имеет отношения к разбившемуся самолету Ту-154. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы.

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«Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — подчеркнул собеседник агентства.

Предположения о том, что на борту якобы могла произойти нештатная ситуация (например, взрыв), источник назвал преждевременными. По его словам, для выстраивания каких-либо версий сперва необходимо изучить радиолокационные данные, сведения с бортовых самописцев, а также поднять на поверхность двигатели самолета и проверить их состояние.

25 декабря ряд СМИ распространил видеоролик, сделанный якобы в момент катастрофы Ту-154 близ Сочи. Камера запечатлела яркую вспышку над Черным морем, которая, как утверждал телеканал РЕН ТВ, появилась перед гибелью самолета. Доказательств связи этой вспышки с катастрофой не приводится.

В результате падения Ту-154 Минобороны России погибли 92 человека. На месте гибели самолета ведется поисково-спасательная операция. В правительственной комиссии, занимающейся расследованием произошедшего, заявили, что к катастрофе могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. Версия теракта не рассматривается властями как основная.