Минтранс допустил возможность обнаружения останков и обломков Ту-154 в Абхазии

Часть обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в районе Сочи, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр транспорта России Максим Соколов на совещании в понедельник, 26 декабря.

По словам министра, в воскресенье он связался с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой и премьер-министром Бесланом Барцицем. «Поскольку течение от места предполагаемого падения самолета идет в сторону государственной границы, и, предположительно, что часть фрагментов, останков может пересечь границу», — пояснил Соколов.

«Поэтому наши абхазские коллеги готовы подключить свои силы и средства для взаимодействия в рамках поисково-спасательной операции», — отметил глава Минтранса.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны пропал с экранов радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в Латакию, упало вскоре после взлета. На его борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

Ранее сообщалось, что из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжается круглосуточно. Первый самолет с останками прибыл из Сочи в Чкаловский.