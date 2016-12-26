Определена траектория полета разбившегося в районе Сочи самолета

Специалисты, проанализировав данные объективного контроля с радиолокационных средств, определили траекторию полета упавшего в районе Сочи Ту-154. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

«Это позволило более точно определить район падения самолета. Поисково-спасательная операция в районе предполагаемого падения осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна», — пояснили в ведомстве.

Группировка сил, задействованных в поисково-спасательных работах, увеличена до 3,5 тысячи человек. Как отмечается, поисковая операция в районе авиакатастрофы Ту-154 в течение ночи не прекращалась ни на минуту. К операции присоединились семь судов Черноморского флота. В ближайшее время в район проведения работ будут доставлены два обитаемых глубоководных аппарата Российского Географического общества.

Группировка поисково-спасательной операции усилилась до 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и семи глубоководных аппаратов. Военнослужащие продолжают обследование береговой черты с целью обнаружения и сбора тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

Ранее сообщалось, что специалисты определили предположительное место падения.

Самолет Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны (бортовой номер RA-85572) пропал с экранов радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи, где дозаправлялся. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало вскоре после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, включая дирижера Валерия Халилова, и российские журналисты.

По последним данным Минобороны, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе авиакатастрофы Ту-154 продолжается круглосуточно.